La formazione harcore punk newyorkese ha annunciato l’uscita della sua prossima fatica di studio, dal titolo “Wake The Sleeping Dragon”, che, fanno sapere i Sick Of It All, uscirà il prossimo 2 novembre. Subito dopo l’uscita del disco - ideale seguito di “The Last Act of Defiance”, datato 2014 -, registrato ai Nova Studios di New York insieme al produttore Tue Madsen, che ha partecipato anche alla scrittura dei brani, la band statunitense s’imbarcherà in un tour europeo invernale a supporto dell’album: le tappe italiane saranno il 27 novembre all’Hot Factory di Seregno (MI), il 28 al Traffic Live Club di Roma e il 29 al Freak Out Club di Bologna. Il gruppo chiuderà la tournée proprio con le tre date nel Belpaese.

Già in questi giorni i Sick Of It All si trovano in Europa, impegnati a portare la loro musica nei festival del Vecchio Continente in attesa di dedicarsi alla promozione del nuovo disco.