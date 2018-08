Come abbiamo spiegato nelle puntate precedenti di Osservatorio NUOVOIMAIE, l’organismo di gestione collettiva dei diritti degli Artisti Interpreti o Esecutori fondata e gestita da artisti dispone di un vastissimo archivio che raccoglie le partecipazioni di musicisti, attori e perfomer a opere musicali e audiovisuali. Questo permette di scoprire intrecci sorprendenti che svelano lati meno noti delle carriere dei nomi più celebri del panorama musicale italiano, che noi conosciamo essenzialmente per il proprio lavoro su palchi e studi di registrazione ma che – in circostanze più o meno manifeste – sono stati in grado di “sconfinare” in ambiti artistici non necessariamente contigui al mondo delle sette note. Per questo, all’interno di questa e delle prossime puntate di Osservatorio NUOVOIMAIE, vogliamo proporvi dei quiz relativi agli intrecci tra carriere musicali ed extra-musicali di alcuni dei nomi più noti della scena tricolore. Per esempio…

Quale musicista, facendo a inizio carriera la comparsa nei film a Cinecittà per autofinanziarsi, recitò letteralmente ai piedi di Totò nel suo ultimo film "Capriccio all'Italiana" nell'episodio "Il mostro della domenica"?

Di lui possiamo dirvi che è un batterista, e che ha militato in una delle più longevi band italiane di sempre, ma non da subito. Facendo due conti, non è difficile capire chi sia: considerate che “Capriccio all’italiana” fu distribuito nel 1968, anno in cui il gruppo nel quale il musicista misterioso avrebbe militato a partire dal 1971 aveva già pubblicato il suo secondo disco. Avete capito chi è? Se il fatto che abbia dato l’addio alle scene con la sua formazione nel 2016, ma che come solista sia ancora (molto) attivo non vi è d’aiuto, vi diciamo che è… lui!

