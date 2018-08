Un veloce cambio in corsa ha portato gli organizzatori del Todays Festival a correre ai ripari sostituendo i My Bloody Valentine con i Mogwai. La band post rock scozzese, attiva dal 1996 con ben dieci album (l'ultimo lo scorso anno, "Every Country's Sun") si inserirà nella già ben fitta line up di sabato 25 agosto in compagnia di Echo and the Bunnymen, Colapesce e Daniele Celona. Come ha fatto sapere l'organizzazione, i biglietti acquistati precedentemente rimarrano validi: chiunque desideri invece farsi rimborsare il biglietto potrà farlo contattando TicketOne al numero telefonico 892 101 (dal 17 fino al 21 agosto) e chiedendo il rimborso del 'biglietto singolo 25 agosto a sPAZIO211'.

Dal canto loro, i My Bloody Valentine hanno fatto sapere di essere "estremamente amareggiati nell'annunciare che, a causa di circostanze non dipendenti dalla nostra volontà , non saremo in grado di esibirci al ToDays Festival 2018 di Torino". Secondo gli organizzatori della manifestazione, l'annullamento della data è da imputare a "motivi personali della band assolutamente non dipendenti dal festival".