Un brano per ogni anno per festeggiare Madonna, la superstar più irriverente, ribelle, spiazzante del pop degli ultimi 40 anni. E' la playlist che TIMMUSIC dedica alla superstar americana che oggi, 16 agosto, festeggia i suoi 60 anni. Una carriera unica, mai scontata, sempre anticipatrice di mode e tendenze, non solo musicali, segnata dai brani che la playlist "MADONNA, 60 ANNI DA STAR" raccoglie per una giornata tutta nel segno della popstar. Da "Frozen" a "Like a Virgin",, da "Into the groove" a "Justify my love", da "Die another day" fino ai più recenti "I don't give A" e "Girl gone wind", una carrellata impressionante di hit (tratti da tutti gli album ufficiali) che hanno segnato generazioni e hanno cambiato il corso della musica internazionale. Ma quello che TIMMUSIC organizza oggi è un vero e proprio MADONNA DAY con banner in home page dedicati e altre 4 playlist celebrative: IL POP ISPIRATO DA MADONNA con 28 brani di tutte le "seguaci" di Madonna, da Kylie Minogue a Lady Gaga e Ariana Grande; I SUONI CHE HANNO INFLUENZATO MADONNA con 31 brani che rappresentano le influenze sonore della sua carriera, dagli Abba agli Chic a Massive Attack. E ancora, MADONNA IN DUETTO, con 13 memorabili duetti della sua discografia e di altri come ospite; e CINEMADONNA, con i brani di colonne sonore della star e quelli inseriti in altre soundtracks.