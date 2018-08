Klas Bergling, il padre di Avicii, ha fatto la sua prima apparizione pubblica per ritirare il premio come "miglior canzone dell'anno" assegnata dai Rockbjörnen Award, i massimi riconoscimenti svedesi in ambito musicale, a "Without You", brano che lo sfortunato Dj aveva inserito nell'album "AVĪCI (01)" del 2017. Sul palco, il genitore dell'artista è stato accompagnato da Sandro Cavazza, vocalist svedese di origini italiane che ha affiancato Tim Bergling nella registrazione del brano.

"Sono felice di aver avuto l'opportunità di essere qui, stasera, per ringraziarvi di questo premio", ha spiegato Bergling, "Ma, soprattutto, per ringraziare tutti voi per l'incredibile supporto che avete dato a Tim e alla sua musica. E' stata una cosa incomprensibile, che ha scaldato i cuori di tutta la sua famiglia, in questi tempi per noi così difficili. Quindi ancora un grande grazie a tutti voi".

Benché l'indiscrezione secondo la quale esista il progetto di pubblicare un album postumo di Avicii sia stata smentita in via ufficiale, non è escluso - stando a quanto riportato lo scorso 7 agosto dalla testata svedese Aftonbladet - che in futuro possa affiorare una versione di "Heaven", brano - già eseguito dal vivo sotto diverse forme - che ha visto il compianto asso della consolle svedese collaborare con il frontman dei Coldplay Chris Martin.