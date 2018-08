Si è aggiunto anche il nome della rapper newyorchese a quello dei performer attesi alla prossima edizione degli MTV Video Music Awards, in programma per il prossimo lunedì, 20 agosto, nella Grande Mela: Cardi B. tornerà sul palco per aprire la serata per la prima volta dopo aver dato alla luce la sua prima figlia Kulture, nata dalla relazione con il collega Offset, uno dei tre componenti dei Migos. Dopo aver cancellato per ragioni familiari gli impegni dal vivo come spalla di Bruno Mars in occasione del nuovo tour del cantante e polistrumentista hawaiano, la cantante tornerà a esibirsi dal vivo in uno spettacolo da headliner il prossimo mese di ottobre al Mala Luna Music Festival di San Antonio, in Texas.

I performer confermati ai prossimi MTV Video Music Awards sono al momento Travis Scott, Ariana Grande, Nicki Minaj, Post Malone, Shawn Mendes, Logic, il titolare del progetto OneRepublic Ryan Tedder e Jennifer Lopez, alla quale verrà assegnato il premio alla carriera Michael Jackson Video Vanguard Award.