Secondo quanto riferito dalla CBS, il frontman dei veterani punk rocker californiani Social Distortion Mike Ness sarebbe indagato per aggressione dalla polizia di Sacramento, in California, per aver preso a pugni uno spettatore durante l'esibizione del suo gruppo all'Ace of Spades, popolare venue della capitale del Golden State, lo scorso 19 luglio.

Secondo le prime ricostruzioni riferite dai media statunitensi a sporgere denuncia sarebbe stato Tim Hildebrand, vittima del supposto pestaggio: lo spettatore, fan dei Social Distortion ma supporter di Donald Trump, si sarebbe indispettito per le ripetute critiche all'attuale inquilino della Casa Bianca fatte da Ness al microfono durante l'esibizione. Per protesta l'uomo avrebbe rivolto il dito medio al frontman per diverse canzoni: "Ho pagato per la sua musica, non per le sue opinioni politiche", ha spiegato Hildebrand alla CBS, "Così sono rimasto col dito medio alzato per le due canzoni successive [alle dichiarazioni 'politiche' di Ness, ndr]".

Al cantante e chitarrista, però, la protesta "silenziosa" non è piaciuta: posato lo strumento, Ness è sceso dal palco per confrontarsi - fisicamente - col contestatore, che in seguito alla colluttazione ha rimediato, sempre secondo quanto riferito dalla CBS, due occhi neri, un taglio alle labbra e una commozione cerebrale. L'aggredito ha dichiarato di non essere stato in grado di difendersi perché trattenuto da altri spettatori durante la (presunta) aggressione di Ness. "Se un domani vorrà confrontarsi con me da uomo a uomo sull'argomento, ne sarò felice, ma sul tema non può comportarsi come un bambino".

Secondo la ricostruzione della CBS, la polizia di Sacramento avrebbe aperto un'indagine sull'accaduto, senza però - almeno per il momento - formalizzare accuse ai danni di nessuno.