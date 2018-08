Intervistato da Variety, il chitarrista dei Guns N' Roses ha rivelato di essere stato in possesso di un inedito cantato da Chester Bennington, ma di aver preferito far avere l'unica copia della registrazione alla famiglia dello sfortunato frontman dei Linkin Park.

Per la verità , il brano al quale fa riferimento Slash nell'intervista alla testata cinematografica è noto: la voce di "In the End", infatti, registrò un provino vocale sulla base di "Doctor Alibi", brano inserito da Slash nel suo album d'esordio solista pubblico nel 2010 e registrato con la collaborazione dello scomparso frontman dei Motorhead Lemmy Kilmister.

Prima di fissare su nastro la versione definitiva con il rocker britannico, Slash provinò diversi cantanti, tra i quali anche Chester Bennington: "Quando stavo lavorando al mio primo album ho lavorato con diverse persone, alcune delle quali - per qualche ragione - non sono finite sul disco", ha raccontato il chitarrista, "Tra gli altri ho lavorato con Chester. Avevamo registrato un pezzo, ma i Linkin Park - all'epoca - non ci hanno permesso di pubblicarlo, così l'ho fatto con Lemmy. Il tizio che ci aveva prodotto i demo me l'ha mandato, e io [quello con la voce di Bennington, ndr] l'ho spedito alla famiglia di Chester. Ma non è stato facile, perché la canzone ["Doctor Alibi", appunto: qui il testo, ndr] parla davvero al suo stato mentale".

"La famiglia adesso ha la registrazione, e io la supporterò in tutto e per tutto", ha spiegato Slash a proposito di un'eventuale futura pubblicazione: "E' davvero buona. Lui è stato eccezionale. Nel caso loro dovessero decidere di pubblicarlo, io sarei assolutamente d'accordo. Musicalmente la canzone è in tutto per tutto la stessa che ha cantato Lemmy, ma il testo è davvero commovente".