Il video - assolutamente lo fi - diffuso lo scorso 5 agosto va considerato, alla luce degli ultimi sviluppi, una prova generale, o, al massimo, un teaser sfuggito di mano: nella giornata di oggi, mercoledì 15 agosto, la band dei fratelli Kiszka ha diffuso la clip ufficiale di "When The Curtain Falls", il primo estratto dal debutto sulla lunga distanza dei Greta Van Fleet.

Il video del brano è stato diretto da Benjamin Kutsko, regista in passato al lavoro su spot di un noto marchio di abbigliamento sportivo e su video promozionali di band e artisti come Of Monsters and Men, Edward Sharpe and the Magnetic Zeros e Bob Sinclar.

"When The Curtain Falls" è stata prodotta da Al Sutton, Marlon Young e Herschel Boone: mixata presso i Rustbelt Studios di Royal Oak, in Michigan, la canzone è stata registrata ai Blackbird Studios di Nashville e masterizzata presso i prestigiosi Sterling Sound di New York City.

I Greta Van Fleet fino a oggi hanno pubblicato solo due EP, "Black Smoke Rising" e "From the Fires", entrambi lo scorso anno: il loro singolo di maggior successo fino a ora, "Safari Song", originariamente incluso in "Black Smoke Rising", ha raggiunto la vetta delle classifiche di vendita di genere negli Stati Uniti. Al momento non sono stati resi noti dettagli relativi all'album di debutto come titolo, tracklist e data di pubblicazione.