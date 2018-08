Si intitola "Fuh You" il nuovo singolo di Paul McCartney, terzo estratto - dopo "I Don’t Know" e "Come on to Me" - dal nuovo disco dell'ex Beatle, "Egypt Station", atteso nei negozi il prossimo 7 settembre: "Per questa canzone ero in studio con Ryan Tedder [noto autore e produttore già titolare del progetto OneRepublic, ndr], mentre tutto il resto dell'album l'ho fatto con Greg Kurstin [produttore, tra gli altri, di Adele, Beck e Foo Fighters, ndr]", ha spiegato l'artista nel comunicato ufficiale che accompagna la presentazione del brano, "Ci stavamo facendo venire in mente delle idee per la melodia e gli accordi e la canzone si è venuta fuori da sola, passo dopo passo. Allora ho cercato di dare un senso alla storia che volevo raccontare. Qualcosa tipo 'Coraggio, piccola: parlami di te. Dimmi la verità, lascia che sappia anch'io'. Tipo: fondamentalmente voglio sapere come ti senti, lo voglio solo per te. Questa è stata l'idea di base e tutto si è sviluppato da lì... E' una specie di canzone d'amore, ma una canzone d'amore 'piccante'".

Ecco, di seguito, la tracklsit del nuovo album di Paul McCartney, "Egypt Station", ideale seguito di "New" del 2013:

1. Opening Station

2. I Don’t Know

3. Come On To Me

4. Happy With You

5. Who Cares

6. Fuh You

7. Confidante

8. People Want Peace

9. Hand In Hand

10. Dominoes

11. Back In Brazil

12. Do It Now

13. Caesar Rock

14. Despite Repeated Warnings

15. Station II

16. Hunt You Down/Naked/C-Link