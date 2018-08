Pare altamente improbabile che i Genesis, pur senza lo storico frontman Peter Gabriel, possano tornare in azione dal vivo: a undici anni dalla chiusura del reunion tour "Turn It On Again" e con Phil Collins afflitto da problemi fisici che gli impediscono di suonare la batteria, la band di "A Trick of the Tail" sembrerebbe essere ormai stata consegnata definitivamente agli annali. Le speranze, tuttavia, non sarebbero da considerare completamente perdute.

Intervistato dall'edizione statunitense di Rolling Stone alla vigilia del suo "Not Dead Yet, Live!", tour che lo vedrà in azione a partire dal prossimo mese di ottobre in Stati Uniti e Canada, il batterista, cantante e autore britannico si è detto aperto a un'eventuale reunion dei Genesis con il figlio Nicholas seduto dietro i tamburi. "Non voglio dire che non esistano possibilità ", ha spiegato l'artista: "Io, Mike [Rutherford] e Tony [Banks] ci sentiamo ancora molto spesso. Non riesco a immaginare cosa possa succedere senza che io suoni la batteria, ma tutto è possibile".

"Vanno entrambi pazzi per Nic", ha aggiunto Collins a proposito del figlio, che lo accompagnerà anche durante i prossimi spettacoli solisti: "Mike ha fatto un commento appropriato: 'Ha tutto quello che gli serve, quello che gli si richiede per far riuscire bene le canzoni che suona'. Credo sia una cosa bellissima da dire. Adesso ha solo 16 anni. Credo che, se mai avessimo fatto qualcosa, avremmo avuto Nic alla batteria, perché io non credo di esserne più capace. E credo che la loro opinione su di lui sia abbastanza alta da chiamarlo a bordo come parte del gruppo".

"Devo essere sincero, però", ha concluso Collins: "Non ne ho ancora realmente parlato a Tony e Mike. Ho solo accennato a Tony l'eventualità di avere Nic alla batteria. Lui non ha detto no, ma non sono sicuro che mi abbia sentito".