Un brano della band dei fratelli Ray e Dave Davies mai pubblicato nella propria versione da studio prima d'ora, "Time Song", è stato reso disponibile in streaming gratuito come anticipazione della riedizione per il cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione di "The Kinks Are The Village Green Preservation Society", sesta prova sulla lunga distanza della formazione britannica originariamente pubblicato nel 1968 che tornerà nei negozi il prossimo 26 ottobre in versione ampliata e arricchita.

"This Time" fu eseguita dal vivo una sola volta, dai Kinks, al Theatre Royal di Drury Lane, a Londra, nel gennaio del 1973, in occasione di un evento speciale che celebrava l'ingresso del Regno Unito nel Mercato Unico Europeo: "Un caso abbastanza bizzarro che venga pubblicato proprio in questi tempi", ha commentato Ray Davies, "La canzone pare molto appropriata e significativa per quella che è l'attuale storia dell'Inghilterra, e anche dell'Europa, che - proprio come una canzone - pare ancora una versione provvisoria che deve ancora essere migliorata".

Il cofanetto, che verrà reso disponibile nelle versioni Super Deluxe, CD, CD Deluxe (2 dischi), vinile e digitale, conterrà diverse versioni inedite e rarità : nella versione Super Deluxe da 174 tracce audio, in particolare, saranno presenti anche la versione dettagliata delle informazioni del disco, interviste, fotografie e alcuni contenuti digitali e stampati creati appositamente per la pubblicazione, oltre che due contributi riguardanti il disco scritti dal chitarrista degli Who Pete Townshend e dalla giornalista del Guardian Kate Mossman.