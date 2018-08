Ha evidentemente apprezzato, il già leader dei White Stripes, la cover che i Pearl Jam hanno eseguito della sua "We’re Going to Be Friends" in occasione di una delle due date presso lo stadio Safeco Field di Seattle: Jack White, che proprio nella serata di ieri, martedì 14 agosto, era di scena al WaMu Theater, nella città del grunge, ha restituito il favore alla band di Eddie Vedder eseguendo dal vivo una cover di "Daughter", brano originariamente inserito dai Pearl Jam nell'album del 1993 - il secondo della loro carriera - "Vs.".

In Rete è disponibile solo la traccia audio dell'esecuzione. Come è noto, White ha bandito ai propri live show l'utilizzo di dispositivi atti alla registrazione audio-video, "sigillati" da un apposito contenitore distribuito al pubblico prima dell'inizio del concerto (e chiuso dagli addetti alla sicurezza presenti in loco): evidentemente qualcuno tra i pubblico deve essere riuscito ad attivare la funzione di registrazione audio del proprio smartphone nonostante la precauzione adottata dallo staff dell'artista. "Pensiamo che ti piacerà levare lo sguardo dai tuoi gadget per un poco e goderti l’esperienza della musica e condividere il nostro amore per la persona", si leggeva nel comunicato che vietava ai cellulari ai concerti di White: "Riprendi le nostre foto e i nostri video quanto vuoi e goditi un'esperienza al 100% umana, senza telefono".