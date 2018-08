Verrà pubblicato il prossimo 19 ottobre "Natural Rebel", il nuovo album di Richard Ashcroft, la sesta prova da solista del già frontman e leader dei Verve: l'ideale successore di "These People" del 2016 contiene dieci inediti registrati in studio - tutti scritti dallo stesso Ashcroft - prodotti con la collaborazione di Jon Kelly e Emre Ramazanoglu, in passato collaboratori rispettivamente di Paul McCartney e Kate Bush.

"Con l'esperienza arriva la conoscenza, e per quanto mi riguarda queste sono le canzoni più forti che abbia mai scritto", ha commentato al proposito l'artista: "Tutti i miei sound preferiti sono distillati in qualcosa che spero dia ai miei fan un piacere duraturo. Questo è per loro. La musica è potere".

L'album verrà reso disponibile in formato digitale, in CD, in vinile e in musicassetta.

Ecco, di seguito, la tracklist e la copertina del nuovo album di Richard Ashcroft, "Natural Rebel":

‘All My Dreams’

‘Birds Fly’

‘Surprised By The Joy’

‘That’s How Strong’

‘Born To Be Strangers’

‘That’s When I Feel It’

‘We All Bleed’

‘A Man in Motion’

‘Streets of Amsterdam’

‘Money Money’

L'album verrà promosso per mezzo di un tour che per il momento interesserà solo il Regno Unito.