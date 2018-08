Non saranno stati mille come i musicisti che nel 2015, suonando all'unisono "Learn to Fly" dei Foo Fighters al Parco dell’Ippodromo di Cesena, convinsero Dave Grohl e soci a esibirsi nella cittadina romagnola (anche se, in quell'occasione, i chitarristi erano "solo" 350, accompagnati da 250 cantanti, 250 batteristi e 150 bassisti), ma tutto sommato il loro quarto d'ora di celebrità se lo sono meritato: 457 appassionati delle sei corde si sono trovati lo scorso 12 agosto presso il Sydney Guitar Festival per eseguire all'unisono - accompagnati dalla band locale dei Choirboys - "Highway to Hell", il classico degli AC/DC originariamente pubblicato dai colossi del rock degli antipodi nell'omonimo album del 1979, l'ultimo pubblicato con il frontman originale Bon Scott in formazione.

La prestazione, tuttavia, molto probabilmente non verrà iscritta tra i Guinness World Record: secondo l'annuario dei primati il più grande ensemble chitarristico mai assemblato è stato quello esibitosi al Jimi Festival di Wroclaw, in Polonia, il primo maggio 2009, composto da 6346 chitarristi tra i quali anche il già Deep Purple Steve Morse. Semmai i 457 di Sydney possono aspirare al record riguardante gli ensemble composti da sole chitarre elettriche, attualmente detenuto dai 368 musicisti che il 12 gennaio del 2013 a Dimapur, in India, si cimentarono in una performance collettiva della dylaniana "Knocking on Heaven’s Door" nella versione portata al successo dai Guns N' Roses.