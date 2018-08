C'è il direttore artistico di Sony Music Clive Davis dietro il grande concerto - evento che il prossimo novembre, al Madison Square Garden di New York, onorerà i sessant'anni di carriera di Aretha Franklin, la regina del soul le cui condizioni di salute, in questi giorni, sono date da più fonti come molto gravi: l'evento, battezzto "Clive Davis Presents: A Tribute to Aretha Franklin" e organizzato da Live Nation, vedrà le maggiori star sul panorama soul e r'n'b contemporaneo alle prese con le grandi hit portate al successo dall'artista, tra le quali "Respect", "Rock Steady", "Think", "Natural Woman", "Chain of Fools", "I Say a Little Prayer", "I Knew You Were Waiting", "Ain't No Way", "Since You've Been Gone", "Freeway of Love" e molte altre.

Al momento, non sono state confermate né la data precisa del tributo dal vivo né alcun artista presente nella line-up dell'evento.

Nel frattempo Evrod Cassimy, il presentatore di Detroit che per primo diede la notizia dell'aggravamento delle condizioni di salute della regina del soul, ha fatto sapere - per mezzo del suo canale Twitter ufficiale - che la star r'n'b Stevie Wonder e il ministro battista e attivista per i diritti civili Jesse Jackson sono andati a fare visita alla cantante: per il momento l'entourage della Franklin - che ha confermato in via ufficiale gli incontri con Wonder e Jackson - non ha commentato la notizia del concerto in suo onore programmato per il prossimo novembre nella Grande Mela.