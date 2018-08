La testata statunitense TMZ, spesso in prima linea nei report legati ai ricoveri e alle morti del mondo della musica e non solo, ha diffuso i dettagli della miscela che avrebbe causato l’overdose dell’ex stellina Disney Demi Lovato, rinvenuta priva di sensi nella sua casa di Hollywood lo scorso 24 luglio e ora in cura a Chicago. Alcune fonti avrebbero rivelato a TMZ che quanto assunto dall’artista americana era una miscela di ossicodone – un oppioide dalla potenza simile alla morfina - e, a sua insaputa, Fentalyn, lo stesso oppioide sintetico, molto più forte dell’eroina, che ha ucciso Prince, Tom Petty e il giovane rapper Lil Peep.

Davanti alla perdita di coscienza della Lovato lo spacciatore sarebbe fuggito, abbandonando l’artista poi raggiunta la mattina seguente da qualcuno del suo staff. Chiamati a soccorrerla, i paramedici sono intervenuti con il Narcam e Lovato è stata poi trasferita, dopo il ricovero, in un centro di disintossicazione della California, per spostarsi infine a Chicago, come detto, per ricevere delle cure specifiche per le dipendenze.