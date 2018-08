Dopo aver rivelato le prime tracce della sua prossima fatica discografica, il polistrumentista di Liverpool ha ora pubblicato anche quella che sarà la tracklist di “Egypt Station”, in uscita il prossimo 7 settembre come ideale seguito del precedente “New”. Paul McCartney lo ha fatto sul suo sito web, con un annuncio che richiama, giocando con il titolo dell’album, la terminologia degli annunci ferroviari e presentando i 16 pezzi come i 16 vagoni dei quali è composto il treno diretto all’”Egypt Station”. In chiusura, il link per il pre-order del disco. Ecco la tracklist condivisa da Macca:

1. Opening Station

2. I Don’t Know

3. Come On To Me

4. Happy With You

5. Who Cares

6. Fuh You

7. Confidante

8. People Want Peace

9. Hand In Hand

10. Dominoes

11. Back In Brazil

12. Do It Now

13. Caesar Rock

14. Despite Repeated Warnings

15. Station II

16. Hunt You Down/Naked/C-Link

McCartney ha anche condiviso, su Twitter, una diversa grafica ad accompagnamento di ogni titolo. Qualche esempio:

Nelle puntate precedenti, l’artista britannico aveva lasciato intendere sui suoi social che il 15 agosto, domani dunque, sarebbe arrivata qualche nuova sorpresa, presumibilmente un altro brano del disco.