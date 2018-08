Il leader della band nata dalle ceneri degli Uncle Tupelo si prepara a dare alle stampe una nuova pubblicazione che porta il lungo titolo di “Let’s Go (So We Can Get Back): A Memoir of Recording and Discording With Wilco, Etc.”. Dalle parole spese da Jeff Tweedy per presentarlo, il libro – in uscita, in America, il 13 novembre - sembra essere una biografia della band che “porta i fan dentro al suo [di Tweedy, ndr] processo di scrittura delle canzoni, dai primi giorni con gli Uncle Tupelo fino alla scrittura di “Summerteeth”, “Yankee Hotel”, “Foxtrot”, “A Ghost Is Born” e oltre”.

.@JeffTweedy's memoir, Let’s Go (So We Can Get Back), is available for preorder now. US residents can get it here (https://t.co/x1GkBjCfeE) and UK residents can get it here (https://t.co/sjNuYsY8o9) pic.twitter.com/Q951vctZkv — WILCO (@Wilco) August 13, 2018

L’artista nato a Belleville, Illinois, ha pubblicato il suo album solista, “Together at Last”, lo scorso anno, disco che Tweedy sta portando in tour sui palchi europei e statunitensi. Per quanto riguarda la band al completo, invece, i Wilco sono discograficamente fermi e “Schmilco”, uscito nel 2016.