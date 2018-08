Se il frontman dei ritrovati Smashing Pumpkins non è stato troppo originale nell’eleggere la sua band grunge preferita degli anni Novanta il riconoscimento deve però essergli costato parecchio. Anche se nell’intervista concessa in questi giorni ad Alternative Nation Billy Corgan ha dato senza esitazione la sua risposta, i Nirvana, l’ostilità tra i due frontman non è un mistero. Corgan, infatti, nel corso degli anni, ha dichiarato che lui e Kurt Cobain non andavano d’accordo e anche che i pensieri suicidi che ha raccontato di aver attraversato sono stati anche il risultato del successo della band grunge per eccellenza, che stava eclissando quello dei Pumpkins. Non solo: prima di conoscere Kurt, la vedova Courtney Love, ex frontwoman delle Hole e compagna di vita di Cobain, aveva una relazione proprio con Billy Corgan.

Ciononostante, non è la prima volta che la voce di “Solara” elogia il compianto leader dei Nirvana. In passato, Corgan aveva detto al britannico Independent:

Mi piace pensare che il mondo con lui sarebbe stato un posto migliore, e mi piace pensare che molta della musica schifosa che è seguita non sarebbe esistita se lui fosse stato in giro a criticarla. Perché lui era nella posizione morale di poter dominare generazioni con un colpo di penna.

Gli Smashing Pumpkins hanno recentemente messo in pausa il loro “Shiny And Oh So Bright” tour per celebrare il loro 30esimo anniversario con un concerto, ricco di ospiti, ad Holmdel, in New Jersey.