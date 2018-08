La band statunitense si prepara a far uscire, il prossimo 24 agosto, la sua ultima prova di studio, l’album “Rainier Fog”, a cinque anni di distanza dal precedente “The Devil Put Dinosaurs Here”. Il disco – del quale vi abbiamo già fatto ascoltare le anticipazioni “The One You Know”, “So Far Under” e “Never Fade” – sarà disponibile in formato digitale, CD e doppio LP 180 gr, in edizione limitata, in versione splatter bianco e nero, acquistabile solo dal sito della band.

“Ranier Fog” è il primo album degli Alice In Chains per la BMG ed è anche il primo ad essere stato inciso nella città d’origine della formazione, Seattle, in più di vent’anni, registrato nello Studio X, lo stesso che ha ospitato il gruppo nel 1995 – quando ancora si chiamava Bad Animals – per l’incisione dell’album eponimo “Alice In Chains”. Lo Studio X della città che ospita lo Space Needle non è stato, però, l’unico dove il gruppo ha fatto tappa, transitando anche dagli Henson Recording Studios di Los Angeles e dallo studio di Nashville del produttore Nick Raskulinecz, ingaggiato per la terza volta dagli Alice In Chains insieme al tecnico del suono Paul Figueroa. L’album vede, invece, al mixer, Joe Barresi, già nella squadra di Queens Of The Stone Age e Tool.

A proposito del singolo “So Far Under” il chitarrista della band William DuVall ha raccontato: