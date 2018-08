Il chitarrista dal cappello a cilindro già lo aveva detto tempo fa: chissà che dopo essersi ritrovati sulla dimensione live i Guns N’ Roses non si ritrovino anche su quella del lavoro di studio, consegnando ai proprio adepti una nuova fatica discografica. E se nelle scorse settimane Slash aveva detto che la band ne aveva effettivamente parlato – seppur in modo, lascia intendere, piuttosto informale – e i suoi componenti si erano trovati in sintonia sulla volontà di tornare in sala di registrazione, ora in una nuova intervista l’addetto alle sei corde conferma la stessa linea, con qualche dettaglio in più.

In una chiacchierata con Classic Rock, Slash ha spiegato: “Con i Guns abbiamo appena iniziato a toccare la superficie di tutto quello che sarà , quindi non sono ancora nel pieno di quel groove”. Per poi aggiungere: “Penso che tutti credano che sia una buona idea [mettersi al lavoro su un nuovo disco, ndr] e tutti vorrebbero farlo. Non c’è carenza di idee tra tuti quelli coinvolti, ma siamo stati così impegnati on the road che non c’è stato davvero il tempo di fermarsi e sedersi e dirsi, ‘Okay, faremo un disco’”.

Non dimentichiamo, però, che il chitarrista statunitense è anche parte dei Myles Kennedy and the Cospirators, band che il prossimo settembre darà alle stampe il suo nuovo album, “Living The Dream”. Una volta uscito il disco, la formazione s'imbarcherà in un breve tour promozionale che, per quanto circoscritto, impedirà in ogni caso a Slash di mettersi eventualmente al lavoro con i compagni Axl e Duff McKagan, ma l’artista non sembra considerare in alcun modo un impedimento il suo impegno solista: “Mentre sono con i Guns penso alle cose dei Guns. Quando sono con i Conspirators, penso ai Conspirators”. Più in generale:

Quando i Guns N’ Roses hanno iniziato a fare questa cosa del “Not In This Lifetime Tour” in quel periodo il mio tipo di scrittura era più calibrato sui Guns, perché quello era l’ambiente in cui mi trovavo. Quando arriva, un riff è un riff. Può funzionare in entrambi i contesti.

La band di “November Rain” completerà il suo lunghissimo – e decisamente remunerativo – tour il prossimo mese di novembre, in Sudafrica, dopo due anni di concerti in giro per il mondo. Cosa accadrà dopo, al momento, è tutto da vedere.