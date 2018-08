Ieri sera, 12 agosto, il minore dei fratelli Gallagher si è esibito sul palco dell’ungherese Sziget Festival tra gli headliners del quinto giorno della rassegna che ha aperto i battenti l’8 agosto con la performance del rapper premio Pulitzer Kendrick Lamar. Sull’isola di Obuda, Liam Gallagher, accompagnato dalla sua band, ha proposto grossomodo la stessa scaletta portata sul palco degli I-Days milanesi dello scorso 21 giugno, l’unica tappa estiva del Belpaese dell’ex Oasis. Le uniche differenze consistono nell’esclusione dei pezzi “Listen Up”, “D'You Know What I Mean?”, “I've All I Need” e “You Better Run” a beneficio di “Soul Love” – brano inciso da Gallagher con i Beady Eye – e del classico degli Oasis “Cigarettes & Alcohol”.

La scaletta e, a seguire, il video integrale dell’esibizione di Liam Gallagher:

Rock 'n' Roll Star

Morning Glory

Greedy Soul

Wall of Glass

Bold

For What It's Worth

Bring It on Down

Soul Love

Some Might Say

Whatever

Supersonic

Cigarettes & Alcohol

Wonderwall

Live Forever