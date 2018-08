Il tour congiunto del rapper canadese e degli statunitensi Migos, il terzetto statunitense formato da Quavo, Takeoff e Offset, battezzato "Aubrey and the Three Amigos Tour", ha preso il via ieri da Kansas City, Missouri, e terrà i quattro impegni in Nord America fino al mese di novembre. Per il debutto della tournée, con una scaletta che alterna pezzi di Drake e dei trapper, i Migos hanno raggiunto il collega per l’esecuzione del loro pezzo “Walk It Talk It” – inciso con il featuring di Drake -, e per “Versace”, che la squadra ha suonato per la prima volta insieme su un palcoscenico.

Dopo un po’ di pezzi firmati Migos e dopo l’esecuzione, da parte di Drake, di “Don’t Matter To Me”, la voce di “More Life” ha omaggiato Michael Jackson con la cover del suo brano del 1979 “Rock With You”.

Drake covers Rock With You by Michael Jackson. #AATTM pic.twitter.com/oar2Iqp9gJ — Word On Road (@WordOnRd) August 13, 2018

I quattro hanno inserito nella setlist anche qualche altra cover, come “Both” di Gucci Mane e “Work” di Rihanna.

La scaletta completa del concerto di ieri è stata la seguente:

fight night

hannah montana

narcos

ric flair drip

motorsport

slippery

deadz

ice tray

Bad and Boujee

T-Shirt

8 Out of 10

Talk Up

Mob Ties

Started From the Bottom

Jumpman

Both (Gucci Mane cover)

Know Yourself

Emotionless

Elevate

Can’t Take a Joke

Energy

Yes Indeed

Free Smoke

Trophies

Gyalchester

Pop Style

Over

Headlines

HYFR

All Me

For Free / The Motto / My Way (Remix)

Walk It Talk It

Versace

Hot Summer

Workin' Me

Drip

Stir Fry

Blue Tint

That’s How You Feel

Don't Matter To Me

Rock With You (Michael Jackson cover)

After Dark

Jaded

Controlla

Work (Rihanna cover)

One Dance

Hotline Bling

Fake Love

Nice for What

In My Feelings

Look Alive / Nonstop / I'm Upset

Over My Dead Body

God's Plan