Il brano – e il relativo video – “This Is America” di Childish Gambino uscito lo scorso mese di maggio pare non abbia smesso di far parlare di sé. Questa volta non è direttamente l’opera di Donald Glover a tornare sulle cronache bensì un remake del singolo e della sua clip ad opera del rapper nigeriano Falz, che ha realizzato una versione adattata alla sua nazione di “This Is America”, raccontando, al posto della violenza che segna gli stati a stelle e strisce, quella che piaga il paese africano, citando la corruzione, le tensioni religiose e il gruppo terroristico Boko Haram.

Il lavoro del rapper africano è stato subito bollato dalla Nigerian Broadcasting Corporation come volgare ed escluso dalla trasmissione radiofonica, scelta riguardo alla quale Falz ha dichiarato che chiederà ragione. In particolare, il pezzo è stato bollato come “volgare” e “inadatto per la radio”.

“È una canzone molto semplice e chiara”, ha replicato l’artista. Proseguendo: “L'unica cosa è che sono stato molto sincero nel modo in cui parlo delle cose. Non so, forse alcuni dei messaggi nella canzone li hanno colpiti e questa è la vera ragione per cui hanno bandito la canzone. La strofa era: ‘Questa è la Nigeria, guarda come viviamo adesso. Tutti sono criminali’. Se vietano questa canzone, allora non li capisco perché quella canzone non è sicuramente una canzone volgare”.

Ecco il brano in questione - “This Is Nigeria” - e il suo video:

Ed ecco, invece, il pezzo - “This Is America” - di Childish Gambino: