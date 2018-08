Se la probabilità che la band capitanata da Dave Mustaine sforni un nuovo album il prossimo anno è del 95% - parola del chitarrista – quella che almeno una nuova canzone firmata Megadeth esca dagli studi di registrazione è, invece, una certezza. O almeno, così ha dichiarato l’ex addetto alle sei corde dei Metallica e ora leader dei Megadeth Dave Mustaine al magazine statunitense Guitar World quando gli è stato chiesto se ci si può aspettare nuova musica per il 2019:

Assolutamente. Di sicuro. Per un intero nuovo disco direi che la possibilità è probabilmente del 95%. E per almeno una nuova canzone, direi del 100%. Non c’è dubbio.

Il chitarrista ha anche spiegato le modalità con le quali la band si sta dedicando, al momento, alla sua prossima prova di studio:

Tutti i membri della band sono a casa a scrivere cose e a metterle nello stesso posto, raccogliendo tutti i riff in un unico spazio. E tutti possono avere accesso ai materiali prodotti da tutti gli altri. E poi una volta che abbiamo finito io inizierò ad assemblare il tutto.

I metallari statunitensi sono discograficamente fermi a “Dystopia”, uscito nel 2016, e lo scorso mese di giugno hanno fatto uscire una ristampa, rimasterizzata ed estesa, del loro disco di debutto “Killing is my business... And business is good: The final kill”, datato 1985. Se vi state chiedendo come potrebbe suonare questo prossimo lavoro della formazione, qualche anticipazione Mustaine l’ha svelata. In una chiacchierata con “Rock Talk With Mitch Lafon” il musicista ha spiegato che la musica della band sta prendendo una piega un po’ più dura, grazie soprattutto alla presenza del batterista Dirk Verbeuren, che nel 2016 si è unito al gruppo: “Non avrei mai pensato che avremmo finito di nuovo per suonare così velocemente o in maniera così aggressiva”, ha raccontato, aggiungendo che “alcune parti di batteria sono davvero sconvolgenti”.