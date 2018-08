La band guidata da Marcus Mumford, di scena nella serata di ieri allo Sziget Festival di Budapest, in Ungheria, ha fatto debuttare dal vivo tre nuovi brani: le canzoni - intitolate "See A Sign", "Woman" e "Guiding Light" - verranno quasi sicuramente incluse nella prossima fatica in studio dei Mumford & Sons, ideale seguito di "Wilder Mind" del 2015 atteso sul mercato entro la fine di quest'anno.

Ecco, qui sopra, il video integrale dell'esibizione della band britannica allo Sziget Festival 2018. Qui sotto la setlist dello show:

See A Sign (nuova canzone)

Little Lion Man

White Blank Page

Lover of the Light

Tompkins Square Park

Believe

Awake My Soul (con Lianne La Havas)

Broad-Shouldered Beasts

Woman (nuova canzone)

The Cave

Ditmas

Dust Bowl Dance

Bis:

Only Love

Guiding Light (nuova canzone)

I Will Wait

The Wolf

"Saremo leggermente diversi sul prossimo album", spiegò esattamente un anno fa Winston Marshall a proposito della nuova prova sulla lunga distanza: "Ma sento che stiamo facendo bene, anche se c'è ancora molto da fare. Se vuoi scrivere un album con 10 canzoni, il nostro metodo di lavoro dice che ne devi scrivere 30 e poi scegliere le migliori10. Ora potremmo pubblicare un album mediocre, ma è meglio aspettare e pubblicarne uno grande".