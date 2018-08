L'industria americana dell'intrattenimento per adulti, sempre più desiderosa di sdoganarsi e diventare mainstream, non ha ovviamente mancato di notare la passione di Kanye West per il porno. Il rapper di Atlanta, che in diretta TV nazionale aveva ammesso senza problemi di frequentare la nota piattaforma per adulti PornHub (ricevendo come sorta di gratifica per la pubblicità non richiesta un'abbonamento vitalizio alla stessa), è stato contattato dal responsabile di una nota casa di produzione di film a luci rosse per dirigere un lungometraggio: a inoltrare a Yeezus la proposta è stato nientemeno che Greg Lansky, conosciuto nell'ambiente nientemeno come lo "Spielberg del porno".

"Consideri questa lettera come un'offerta per dirigere un film, che ovviamente avrà il suo totale controllo", si legge nella lettera, scritta da Lansky a West e pubblicata da TMZ: "Questa è una grandissima opportunità per colmare il divario che separa la pornografia e il mainstream, cosa che non è mai stata fatta prima nella storia".

In attesa di decidere se diversificare o meno le proprie attività , il rapper ha chiarito il silenzio seguito alla domanda su Trump rivoltagli da Kimmel durante la sua recente apparizione televisiva:

On Jimmy Kimmel we had a great time having a dialogue. I’m reading that I was stumped by a question. Let me clarify the click bait. I wasn’t stumped. I wasn’t given a chance to answer the question. — KANYE WEST (@kanyewest) August 11, 2018

The question was so important I took time to think. And then I was hit with the let’s go to commercial break. That interview showed strong personalities with different opinions having a civil conversation. — KANYE WEST (@kanyewest) August 11, 2018

"Non ero perplesso", ha precisato West su Twitter: "Semplicemente non mi è stata data l'opportunità di rispondere. Era una domanda così importante che per rispondere ho dovuto prendere del tempo per pensare. Poi è arrivato il lancio della pubblicità . L'intervista ha mostrato due personalità forti con opinioni differenti parlare in modo civile".