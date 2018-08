La fondazione intitolata al Re del Rock ha diffuso il video di una nuova versione di "Where No One Stands Alone", gospel scritto da Mosie Lister la cui intepretazione originale era stata inserita nell'album di Elvis Presley del 1967 "How Great Thou Art", cantanta in duetto virtuale con la figlia Lisa Marie:

La canzone è la title track dell'album, pubblicato in questi giorni, che raccoglie il meglio degli album dell'artista americano "How Great Thou Art" (1967) e "He Touched Me" (1972) riproposto con nuovi arrangiamenti strumentali e vocali. Ecco, di seguito, la tracklist del disco:

1. "I've Got Confidence"

2. "Where No One Stands Alone" (con Lisa Marie Presley)

3. "Saved"

4. "Crying in the Chapel"

5. "So High"

6. "Stand by Me"

7. "Bosom of Abraham"

8. "How Great Thou Art"

9. "I, John"

10. "You'll Never Walk Alone"

11. "He Touched Me"

12. "In the Garden"

13. "He Is My Everything"

14. "Amazing Grace"