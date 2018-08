L'ex frontman degli Oasis ha pubblicamente rimproverato la security in servizio a un suo show accusandola di essere troppo dura con i fan presenti in platea: è successo ieri, venerdì 10 agosto, al festival Sonorama Ribera di Aranda de Duero, nel nord della Spagna. Liam Gallagher, una volta accortosi dell'operato dello staff in servizio nel pit - lo spazio transennato che separa il pubblico dal palco vero e proprio - ha interrotto l'esecuzione di "Wonderwall" per aggiustare la situazione, che a suo giudizio stava degenerando:

Liam Gallagher stopping 'Wonderwall' to have a go at security at the Sonorama Ribera Festival in Spain yesterday.



📷 LiveMusiChannel pic.twitter.com/2Q7DIGtxTw — Latest Oasis News (@scyhodotcom) August 11, 2018

"Cosa c'è qui? Ehi! Amico, si stanno divertendo: smettila di rompergli le palle", ha detto al microfono, dal palco, il cantante all'addetto della security: "Vuoi venire a Manchester a vedere un concerto quando tutto fila liscio? Lì sì che non avresti lavoro. Smettila di rompere".

Per rimarcare il concetto Liam Gallagher ha cambiato in corsa il verso di "Wonderwall" "...But I don’t know how" con "...But I don’t speak Spanish".

Liam Gallagher ha rimandato a destinarsi i due concerti originariamente previsti in Italia per il prossimo mese di novembre per lavorare al suo secondo album solista, ideale seguito di "As you were": il cantante, nelle ultime settimane, ha lanciato due appelli nemmeno troppo criptici al fratello Noel per risanare il rapporto che li lega e riunire gli Oasis.