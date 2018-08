Era il 1995, e la pubblicazione simultanea di "Country House" dei Blur e "Roll with It" degli Oasis (vinta, per la cronaca, dai primi per 274mila copie a 216mila) segnò l'inizio a quella che fu consegnata agli annali come "la battaglia del Britpop". Vent'anni dopo Damon Albarn e Noel Gallagher hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra, esibendosi persino insieme - è successo nel 2013 all'evento benefico Teenage Cancer Trust - e non lesinando attestati di stima.

Intervistato dal Sun, il frontman di Blur e Gorillaz ha spiegato perché, due decenni dopo lo scontro sul campo delle classifiche e dei titoli di giornale, sia diventato così amico del maggiore dei fratelli Gallagher: "[Io e lui] non parliamo mai del nostro passato, ma solo del nostro presente. La sua amicizia per me ha valore perché lui è uno dei pochi ad aver passato quello che ho passato io negli anni Novanta".

Tempo fa fu Noel, sentito dal Sun, a fare luce sul primo incontro da non belligeranti tra lui e Albarn: "Eravamo in un club. Non mi parlava da anni, ma anch'io erano anni che non lo cagavo. Ci siamo incrociati in corridoio, e ci siamo detti: 'Perché non andiamo al bar a berci una birra?'. E' stato bizzarro. Non eravamo due uomini adulti che rimpiangevano i vecchi tempi. E' stata più una cosa tipo 'La sai una cosa? Cazzo che tempi, quelli! Cazzo se era bella, la roba che facevamo".