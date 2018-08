Volto (e voce) molto noto della BBC - dove ha condotto dal 2012 a oggi il popolare Radio 1 Breakfast Show, nonché amico di Harry Styles, il presentatore Nick Grimshaw ha stroncato le speranze dei fan e delle fan della boy band britannico-irlandese sostenendo che gli One Direction non torneranno mai insieme. La rivelazione - basata su cosa non è dato sapere - Grimshaw l'ha sganciata durante l'ultima puntata della sua trasmissione, andata in onda il 9 agosto scorso. La co-conduttrice Fiona Hanlon, parlando del tempo passato dal collega ai microfoni dell'ente radiotelevisivo pubblico britannico, l'ha incalzato: "Quando abbiamo iniziato questa trasmissione gli One Direction erano ancora insieme, tutti e cinque. Pensi che possano tornare a lavorare insieme?".

"No, non c'è verso", ha sentenziato Grimshaw: "Non è ancora successo, no?".

Posto in stato di animazione sospesa nel 2016, il gruppo di "Best Song Ever" non ha mai parlato di scioglimento né ha mai escluso l'eventualità di tornare in attività sia in studio che dal vivo. L'ultimo a esprimersi in merito fu Niall Horan, che nel maggio del 2017 disse di essere favorevole a una reunion, ma con riserva: "Non mi importerà se avrò riempito stadi o vinto dei Grammy da solo: perché io non farei quello che faccio ora se non fosse per loro", spiegò lui, molto grado alla sua carriera nel gruppo quindi non contrario a un eventuale ritorno sulle scene, "Non ho idea di quando accadrà . Ma preferirei non farlo dopo avere compiuto 40 anni [succederà nel 2033, ndr]. Mi piacerebbe che accadesse nella prossima manciata d'anni".