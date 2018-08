La band guidata dal cantante, chitarrista e co-fondatore dei Sepultura Max Cavalera pubblicherà un nuovo album di inediti in studio, "Ritual", il prossimo 19 ottobre: il disco, ideale seguito di "Archangel" del 2015, è anticipato dal primo estratto "Evil Empowered", già reso disponibile in streaming gratuito in Rete.

"Sono felicissimo di avere di nuovo lavorato con due dei miei artisti preferiti, Eliran Kantor e Marcelo Vasco", ha spiegato il leader dei Soulfly: "L'artwork di 'Ritual' [visibile nel frame video qui sopra, ndr] è davvero mistico e cattura perfettamente le sensazioni del disco. Abbiamo cercato di conservare il groove dei primi Soulfly oltre che il mio amore per le cose pesanti e veloci, come il death, il black metal e un po' di hardcore. Lavorare con Josh Wilbur è stato straordinario. È un grande fan e ha aggiunto molto al disco. Lottavo per avere canzoni veloci, ma lui mi ha spinto ad aggiungervi più groove. Alla fine abbiamo creato un bel mix di canzoni che coprono tutta la mia carriera".

Al disco - prodotto, registrato e mixato da Josh Wilbur - hanno preso parte in veste di ospiti il frontman dei Lamb of God Randy Blythe e Ross Dolan degli Immolation. Ecco, di seguito, la tracklist di "Ritual":

1. Ritual

2. Dead Behind The Eyes (feat. Randy Blythe)

3. The Summoning

4. Evil Empowered

5. Under Rapture (feat. Ross Dolan)

6. Demonized

7. Blood On The Street

8. Bite The Bullet

9. Feedback!

10. Soulfly XI