Jonathan Davis è stato di parola: benché occupato nella promozione del suo disco di debutto da solista, "Black Labyrinth", il frontman aveva assicurato che la band di "Freak on a Leash" sarebbe comunque entrata in studio per iniziare i lavori all'ideale seguito di "The Serenity of Suffering" del 2016. E così è stato.

Sul canale Instagram ufficiale del batterista dei Korn, Ray Luzier, è appara una foto che ritrae il musicista - seduto dietro i tamburi - in studio:

"Grande giornata di registrazione ai Rock Falcon Studios", ha scritto Luzier, che nei tag cita sia il proprietario delle sala di Nashville, Nick Raskulinecz, produttore di spicco sulla scena hard & heavy statunitense in passato già alla corte di - tra gli altri - Rush, Deftones, Evanescence, Alice In Chains, Maston e già in cabina di regia con i Korn per la loro ultima prova sulla lunga distanza, sia il chitarrista James “Munky” Shaffer, evidentemente anche lui coinvolti nelle prima session di incisione.

Per il momento non è chiaro quando quello che sarà il tredicesimo album in studio del gruppo losangelino possa essere pubblicato: i Korn, di certo, sospenderanno i lavori in sala di ripresa il prossimo mese di settembre per celebrare dal vivo, con tre concerti in California, il ventesimo anniversario del loro fortunato album del 1998 "Follow the Leader".