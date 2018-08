Il procuratore distretturale della California - figura che nell'ordinamento giuridico statunitense è assimilabile per certi versi a quella del pubblico ministero - ha archiviato delle accuse di violenza sessuale rivolte a Brian Warner. Il caso, fino a oggi, non era stato reso noto: secondo quanto riferito da TMZ, a sporgere denuncia sarebbe stata una donna, che avrebbe accusato Marilyn Manson di averle usato violenza nel 2011. Prima ancora di fare partire il processo, tuttavia, il procuratore distrettuale ha deciso di archiviare direttamente il caso per - riferisce l'edizione online di Variety - "prescrizione" e "mancanza di riscontri".

"Con l'attuale ordinamento, l'ufficio del procuratore distrettuale è costretto ad aprire un'indagine dietro alla presentazione di qualsiasi accusa di abuso sessuale, non importa quanto bizzarra sia", ha commentato lo staff del cantante in relazione alla notizia: "Non ci sorprende che dopo un'indagine, anche sommaria, le accuse di una conoscente di Manson siano state sbrigativamente archiviate. I fatti denunciati alla polizia sono stati fermamente negati dal signor Warner e concepiti appositamente per pubblicizzare l'attività di vendita di memorabilia di chi ha depositato le accuse. Il rapporto della polizia che fatto aprire le indagini è stato accompagnato da un comunicato stampa della donna e da altri tentativi di fare notizia, come l'accusa - falsa - di essere stata tenuta prigioniera dal Sig. Warner per 48 ore nel 2011. Non è più tempo per qualsiasi rivendicazione di condotta sessualmente impropria o di sequestro, o di qualsiasi altra cosa".

Insieme a quello legato a Manson sono stati archiviati altri casi di accuse di violenza sessuale che vedevano coinvolti il rapper A$AP Bari, lo sceneggiatore e produttore Murray Miller e il guru del fitness Michael Torchia.