Un breve annuncio sui social lascia intendere che una nuova anticipazione da "Egypti Station" è in arrivo a ferragosto: "‘Fuh You’ in partenza il 15 agosto". Il tutto accompagnato da un breve video di 10", con un assaggio della musica.

Il titolo della canzone sembra riferirsi a Brute Force, pseudonimo del musicista Stephen Friedland, e alla sua canzone, "The King of Fuh", amata da John Lennon e da George Harrison, che ne acquisì i diritti e ci lavorò in studio con la London Philharmonic Orchestra.

EMI e Capitol decisero di non pubblicarla, così nel '69 venne stampata in 1000 copie dalla Apple Records dei Beatles, che poi la ripubblicò nel 2010 nella raccolta "Come and Get It: The Best of Apple Records". La canzone venne anche pubblicata da Brute Force in autonomia sulla sua Brute Force Records.

Se così fosse, si tratterebbe del terzo estratto del nuovo disco dell'ex Beatle: il suo diciassettesimo album da solista, il seguito di “New” del 2013, arriverà il prossimo 7 settembre su Capitol Records. Macca ha già condiviso "I Do not Know" e "Come on Me". "Egypt Station" è stato registrato tra Los Angeles, Londra, Sussex e prodotto (con l'eccezione di un brano di Ryan Tedder) da Greg Kurstin (Adele, Beck, Foo Fighters).