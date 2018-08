Nuova canzone per gli Alice In Chains: la band ha condiviso un nuovo estratto da "Rainier fog", in uscita il prossimo 24 agosto, seguito di "The devil put dinosaurs here", di cinque anni fa. La canzone si intitola "Never fade", e la potete ascoltare qua

"Ranier fog" è il sesto disco della band statunitense ed uscirà per BMG rights. "Never fade" è la terza anticipazione, dopo il singolo "The one you now" e "So far under".