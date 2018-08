Nuova pubblicazione a sorpresa per gli U2: la band irlandese ha reso disponibile sulle piattaforme streaming un nuovo EP di remix, che segue quello dedicato a "Love is bigger than anything in its way" uscito qualche settimana fa. La canzone di "Songs of experience" prescelta è "Summer of love" .

Il brano è stata rielaborato in 4 versioni da Robin Schulz, da TILT & Danny Stubbs, dal vecchio amico e collaboratore Howie B. e da HP Hoeger & Rusty Egan.

La band ha condiviso un breve video, in cui la rielaborazione della copertina del disco.

La canzone tutt'altro che un brano estivo, però: è dedicata ai profughi della Siria che fuggono da Aleppo: 'I’ve been thinking ‘bout the West Coast/Not the one that everyone knows/We’re sick of living in the shadows/We’ve one more chance before the light goes …’

La band ha eseguito per ora solo una volta dal vivo il brano, in questa versione acustica per una radio di Boston.