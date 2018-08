Piccola polemica estiva per il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. Il cantautore ha pubblocato un post su Twitter e Facebook, a proposito delle notizie circolate su di lui, uno sfogo nei confronti delle testate che insistono su gossip e "notizie" ma non su altro.

Ecco cosa ha scritto Ermal Meta (qua il post originale)

Ho visto molti articoli sul fatto che non ho fatto due foto dopo un concerto, ma nessun articolo sul fatto che lo stesso concerto lo avessi terminato con 38 di febbre, un ginocchio malmesso e cali di pressione. ‬

‪Ho visto più articoli sui miei presunti flirt e vita privata che, per esempio, sulla donazione dei proventi dei diritti d’autore di Non Mi Avete Fatto Niente ad Emergency. ‬

‪Lo capisco, alcune cose fanno click e altre no. C’est la vie!‬

‪Un abbraccio e un ringraziamento sincero alla mia gente. Voi sapete chi siete e sapete perché.‬

Ermal

Ermal Meta è impegnato nel tour di "Non abbiamo armi", il suo ultimo disco di studio, che contiene "Non mi avete fatto niente", la canzone in coppia con Fabrizio Moro che ha vinto Sanremo 2018. Ecco le prossime date:

12/08 – San Giovanni Di Sinis – Cabras (Or) – Anfiteatro Di Tharros

13/08 – Sant’ Antioco (Ca) – Arena Fenicia

16/08 – Torrenova (Me) – Campo Sportivo

17/08 – Taormina (Me) – Teatro Antico

19/08 – Rossano Calabro (Cs) – Anfiteatro M. De Rosis

22/08 – Alassio (Sv) – Riviera Music Festival / Porto Luca Ferrari

23/08 – Oliena (Nu) – Arena Corrasi

25/08 – Chieti – Anfiteatro La Civitella

26/08 – San Benedetto Del Tronto (Ap) – Porto Turistico

29/08 – Treviso – Home Festival

31/08 – La Spezia – Parco Allende

01/09 – Langhirano (Pr) – Piazzale Celso Melli

03/09 – Carmagnola (To) – Piazza Italia

04/09 – Bologna – Festa Dell’unità / Viale Della Fiera

07/09 – Brescia – Piazza Duomo

28/09 – San Vito Lo Capo (Tp) – Cous Cous Festival

04/10 – Lugano (Ch) – Palazzo Dei Congressi