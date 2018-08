Si svolgeranno domani e domenica, 11 e 12 agosto, due giornateal Circo Massimo organizzate dalla Chiesa Italiana in vista del prossimo Sinodo dei giovani ad ottobre. Le giornate prevedono l'incontro tra Papa Francesco e i giovani nel pomeriggio, mentre la sera è previsto un concerto in cui suoneranno Alex Britti, Clementino, Mirkoeilcane, Perturbazione, Banda Rulli Frulli.

Il concerto sarà trasmesso in diretta Tv2000 e inBlu Radio, emittenti della Conferenza Episcopale Italiana, con la conduzione di Andrea Delogu. Il tutto andrà in diretta sabato 11 agosto alle ore 21.30, con il titolo che cita Vasco Rossi: ‘Vado al Massimo’. Il concerto è organizzato dall’emittente tv in collaborazione con la Pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana.

Il Papa, nei giorni scorsi, ha incontrato un altro musicista: Sting, accompagnato dalla moglie Trudie Styler e dal suo amico ed ex discografico italiano Stefano Zapparttera, si è presentato all'Udienza generale, assieme alla produzione dello spettacolo Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel", in scena all’auditorium Conciliazione, di cui l'ex-Police ha curato le musiche.