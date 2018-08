Nuovo estratto dal disco solista di Billy Gibbons, degli ZZ Top. "The Big Bad Blues" uscirà il 21 settembre. Conterrà brani originali e due cover di Muddy Waters: "Rollin’ and Tumblin" e "Standing Around Crying". Tra gli originali c'è "Missin' Yo Kissin'", scritta assieme alla moglie Gilligan Stillwater. La potete ascoltare qua:

Gibbons ha anche annunciato un tour da solo, in partenza il 13 ottobre prossimo. Date solo negli Stati Uniti: ma d'altra parte, Gibbons è appena passato in Europa. All'inizio di luglio si è esibito Italia con i Supersonic Blues Machine: ecco la performance di "Dust my broom", classico di Elmore James del 1951, registrata in esclusiva per Rockol.