Si intitola "Everything you need" la nuova registrazione di Eric Clapton: si tratta di una collaborazione con Doyle Bramhall II, contenuta nel disco di debutto quest'ultimo, "Shades", in uscita il 5 ottobre. L'album contiene anche la partecipazione di Norah Jones e della Tedeschi Trucks Band.

Doyle Bramhall II ha già lavorato in passato con Roger Waters, T Bone Burnett, Elton John, D. Gary Clark Jr., Gregg Allman, Dr. John, Allen Toussaint , Billy Preston, Erykah Badu, e Sheryl Crow ... per citarne alcuni. E' il figlio del compositore e batterista Doyle Bramhall Sr che suonava la batteria Lightnin 'Hopkins e Freddie King ed è stato un collaboratore per tutta la vita con i suoi amici d'infanzia Stevie Ray Vaughan e Jimmie Vaughan.

Doyle II è anche l'attuale compagno dell'attrice Renee Zellweger.

Ecco la canzone, e la tracklist del disco

1 Love And Pain

2 Hammer Ring

3 Everything You Need (feat. Eric Clapton)

4 London To Tokyo

5 Searching For Love (with Norah Jones)

6 Live Forever (feat. Greyhounds)

7 Break Apart To Mend

8 She'll Come Around

9 The Night

10 Parvanah

11 Consciousness

12 Going Going Gone (feat. Tedeschi Trucks Band)