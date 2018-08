Come da calendario, i Pearl Jam hanno reso disponibili i primi "bootleg ufficiali" dei concerti del tour europeo: nei giorni scorsi, il gruppo di Seattle ha messo in vendita le registrazioni delle prime due date italiane, quelle di Milano (22 giugno) e Padova (24 giugno). Si possono comprare sul sito dei Pearl Jam, a partire da 10 dollari. La versione in CD costa 17 dollari più spedizione. Il bootleg ufficiale del concerto di Roma, invece, verrà pubblicato la prossima settimana, il 14 agosto

Si tratta delle registrazioni complete dei concerti, comprese anche le due piccole improvvisazioni inedite: quella di Milano, prima dell'inizio di "Yellow ledbetter" e la minicanzone dedicata a Padova, prima di "Corduroy". Non sono segnate in scaletta, ma sono presenti, così come tutti i discorsi di Eddie Vedder.

Abbiamo ascoltato entrambi i bootleg, ed è un piacere risentire quegli show: Milano è emozionante, la voce del pubblico si sente alta nel mix e sostiene Eddie Vedder, che la chiede fin da subito. Nell'iniziale "Release" canta in Italiano: "Milano, mi senti? Ho bisogno del tuo aiuto, ho bisogno della voce". Il cantante traballa in un paio di pezzi ("Do the evolution" e "Given to fly"), ma si riprende. Un concerto breve, ma intenso, con la band e Mike McCready protagonisti, con versioni di "Corduroy" (otto minuti), "Porch" e "Black" che vanno dritte negli annali. Il concerto di Padova è più rabbioso, con la voce di Eddie di nuovo in forma: notevoli le versioni di "Better man", "Crazy Mary" e "Black", oltre a "Smile", dedicata alla piccola Eleonora (con le parole modifcate in "we love you already").Qua le nostre recensioni del tempo, quella di Milano e quella di Padova.

Ecco le copertine dei Bootleg: su quello di Milano c'è l'Arco della Pace, su quello di Padova Il monumento equestre al Gattamelata di Donatello.