La cantante di "Cool for the Summer" ha cancellato tutte le rimanenti date del suo "Tell Me You Love Me Tour" per concentrarsi sul suo percorso di riabilitazione: l'ha fatto sapere oggi, giovedĂŹ 9 agosto, Live Nation, la societĂ che cura gli interessi dal vivo di Demi Lovato.

"Sfortunatamente, Demi Lovato ha cancellato tutte le date del 'Tell Me You Love Me Tour' in sudamerica per concentrarsi sulla sua riabilitazione", si legge nel comunicato della multinazionale: il tour di sei date in Cile, Argentina e Brasile sarebbe partito il prossimo 14 novembre.

"La sua famiglia e il suo staff hanno deciso che la soluzione migliore - per lei - sia quella di concentrarsi sulla sua sobrietà , ricoverandosi in una struttura specializzata", ha fatto sapere una fonte vicina alla cantante a Entertainment Tonight: "Lei ha capito che la lotta per la sobrietà deve essere combattuta giorno dopo giorno. E sta facendo tutto quello che può per tornare dove era. Sa di essere circondata da persone che la amano e che vogliono vederla uscire vincitrice da questa situazione".