Verrà pubblicato da Mondadori dopo l'estate "Cash. Storia di un campione", il debutto da scrittore del frontman e leader dei Modà Kekko Silvestre: l'artista - che aveva concepito l'opera come sceneggiatura di un film, poi riconvertita, in seguito all'abbandono del progetto, in un romanzo - ha pubblicato sui canali social ufficiali del suo gruppo - un brevissimo estratto dal volume.

"Ancora a terra, un occhio affogato nelle lacrime e l'altro mezzo chiuso, il piccolo inquadra, dall'altra parte della strada, il vecchio signore seduto, imperturbabile, a suo tavolino", recita lo stralcio: "Si avvicina barcollante. 'Ha un fazzoletto per favore?' e tiene la mano a coppa sulla ferita, con la voce rotta dallo sforzo di non mettersi a piangere. Il vecchio esita, prende un altro sorso di birra e risponde flemmatico e perentorio: 'Non ti serve un fazzoletto per quella ferita... Ti serve un motivo".

L'accordo con la nota casa editrice con sede a Segrate, nell'hinterland est di Milano, era stato annunciato dallo stesso Silvestre con un post, sempre sul canale ufficiale del suo gruppo, alla fine dello scorso luglio:

"Cash è un buono di quelli seri, di quelli che esistono solo nei film", si legge nella nota di presentazione del volume (204 pagine), già disponibile in pre-ordine al prezzo di 17 euro: "Lavora al mercato di Cerignola. Per una strana concatenazione di eventi si ritrova in America, senza un lavoro. Eppure il destino lo chiama in Oregon, dove ha luogo un mega reality sulla boxe: 500 atleti sconosciuti si battono per affrontare il campione del mondo a Las Vegas. Cash si presenta e lì incontra il Muto, un ragazzo che si candida come manager. Cash è il suo cavallo di razza, più picchiatore che pugile, ma con un talento che un attempato allenatore italiano, il Vecchio, ha riconosciuto subito. In un delirio di ring, tribune, maxi-schermi, telecamere, roulotte e tende, il magnifico quartetto (Cash, il Muto, il Vecchio, e infine Carmen, boxeur spagnola, sparring partner di Cash) lavora per il successo. Fino a dove può arrivare un campione per continuare a sentirsi uomo".

Discograficamente inattivi dal 2015, anno di pubblicazione dell'ultimo album di studio "Passione maledetta", i Modà potrebbero pubblicare un nuovo lavoro sulla lunga distanza entro la fine del 2018.