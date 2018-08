Tutto come da programma: dopo il teaser delle ultime ore, la diva pop americana di origini armene ha confermato la pubblicazione di un album tributo al ABBA. Cher immetterà sui mercati "Dancing Queen", questo il titolo del disco, il prossimo 28 settembre: l'album sarà anticipato dal singolo - del quale era già stata presentata un'anteprima - “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, brano del 1979 della formazione svedese originariamente incluso in "The King Has Lost His Crown" noto al pubblico per essere stato campionato da Madonna per il singolo del 2005 "Hung Up".

"Mi sono sempre piaciuti, gli ABBA, e ho visto l'allestimento originale del musical 'Mamma Mia' tre volte, a Broadway", ha spiegato l'artista, che ha preso parte alle riprese del sequel cinematografico "Mamma Mia! Ci risiamo", il cui arrivo è previsto nelle sale italiane il 6 settembre: "Dopo essere stata sul set, mi sono ricordata di quante canzone belle e senza tempo abbiano scritto gli ABBA e mi sono detta: 'Perché non registrare un disco di loro cover?'. Le canzoni sono state più difficili da cantare di quanto immaginassi, ma sono contenta della resa finale. Non vedo l'ora che la gente lo senta".

Questa la tracklist di "Dancing Queen":

01. Dancing Queen

02. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

03. The Name Of The Game

04. SOS

05. Waterloo

06. Mamma Mia

07. Chiquitita

08. Fernando

09. The Winner Takes It All

10. One Of Us