E' stato reso disponibile oggi, giovedì 9 agosto, sul canale YouTube ufficiale dei Foo Fighters la versione integrale del documentario "Play", opera diretta dallo stesso Dave Grohl che vede l'ex batterista dei Nirvana protagonista di una lunga session - 23 minuti - durante la quale l'artista registra, da solo, tutte le tracce di un brano strumentale.

"Tutto le parti dell'intero brano sono state suonate dal solo Grohl, dal vivo, per 23 minuti", recita il comunicato stampa che accompagna la clip: "Il film celebra le soddisfazioni e le sfide che si incontrano nel dedicare la vita intera allo studio di uno strumento. La prima parte si apre con delle discussioni - riprese dietro le quinte - riguardanti l'amore per la musica e la passione per uno strumento, e i dettagli sul processo e sulle difficoltà di registrare e filmare questa performance unica".

"Quando guardo i miei figli suonare o studiare musica, con la testa torno indietro a quando avevo la loro età , e imparavo a suonare ascoltando i dischi", ha commentato lo stesso Grohl: "(...) Non si diventa mai davvero padroni di uno strumento. Bisogna sempre inseguire una nuova sfida, e occorre sempre trovare il modo di mettere alla prova quello che si impara".

"Play" è stato diretto da Grohl con l'aiuto di Mark Monroe, già collaboratore del leader della band di "Concrete and Gold" per "Sonic Highways", con l'assistenza dell'operatore Brandon Trost e del fonico Darrell Thorp: la pellicola è complementare a un sito Internet interattivo - raggiungibile a questo indirizzo - che permette non solo di ascoltare le tracce strumentali isolate une dalle altre, ma anche di scaricare le relative partiture. La canzone è già disponibile in formato digitale, in download, e dal prossimo 28 settembre sarà disponibile anche in formato fisico sotto forma di vinile a edizione limitata.