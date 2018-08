Come abbiamo spiegato nelle puntate precedenti di Osservatorio NUOVOIMAIE, l’organismo di gestione collettiva dei diritti degli Artisti Interpreti o Esecutori fondata e gestita da artisti dispone di un vastissimo archivio che raccoglie le partecipazioni di musicisti, attori e perfomer a opere musicali e audiovisuali. Questo permette di scoprire intrecci sorprendenti che svelano lati meno noti delle carriere dei nomi più celebri del panorama musicale italiano, che noi conosciamo essenzialmente per il proprio lavoro su palchi e studi di registrazione ma che – in circostanze più o meno manifeste – sono stati in grado di “sconfinare” in ambiti artistici non necessariamente contigui al mondo delle sette note. Per questo, all’interno di questa e delle prossime puntate di Osservatorio NUOVOIMAIE, vogliamo proporvi dei quiz relativi agli intrecci tra carriere musicali ed extra-musicali di alcuni dei nomi più noti della scena tricolore. Per esempio…

In quale film commedia del 2013 un attore napoletano (Giampaolo Morelli) interpreta un cantante neomelodico e cantante musicista (Beppe Servillo) interpreta un killer?

Iniziamo col dirvi che il regista – anzi, “i” registi di questo film, i Manetti Bros, hanno una lunga esperienza in termini di realizzazione di videoclip, avendo collaborato per anni con alcuni tra i nomi più celebri della scena musicale romana e nazionale. Per lanciare la pellicola fu anche realizzata un “finto” (nel senso non legato ad alcuna operazione discografica reale e ufficiale, ma funzionale – sebbene in incognito – al lancio dell’opera) videoclip, che sul Web divenne di culto, e che potete vedere nel frame qui sotto:

Avrete intuito che il film è ambientato a Napoli, e parla di musica e canzoni… Avete capito? Stiamo parlando di… questo film!

Leggi qui le puntate precedenti di Osservatorio NUOVOIMAIE.