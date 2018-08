Come abbiamo spiegato nelle puntate precedenti di Osservatorio NUOVOIMAIE, l’organismo di gestione collettiva dei diritti degli Artisti Interpreti o Esecutori fondata e gestita da artisti dispone di un vastissimo archivio che raccoglie le partecipazioni di musicisti, attori e perfomer a opere musicali e audiovisuali. Questo permette di scoprire intrecci sorprendenti che svelano lati meno noti delle carriere dei nomi più celebri del panorama musicale italiano, che noi conosciamo essenzialmente per il proprio lavoro su palchi e studi di registrazione ma che – in circostanze più o meno manifeste – sono stati in grado di “sconfinare” in ambiti artistici non necessariamente contigui al mondo delle sette note. Per questo, all’interno di questa e delle prossime puntate di Osservatorio NUOVOIMAIE, vogliamo proporvi dei quiz relativi agli intrecci tra carriere musicali ed extra-musicali di alcuni dei nomi più noti della scena tricolore. Per esempio…

Quale nota band hip hop italiana viene accusata di plagio in un episodio della quinta stagione della fiction ‘I Cesaroni’?

Non è difficile. Le vicende della famiglia Cesaroni si svolgono a Roma, e anche gli artisti coinvolti per il cameo nella puntata “Tu musica divina” sono orgogliosamente capitolini. Di loro possiamo dirvi che sono un duo, che hanno mutuato una parte del loro nome da un noto quartiere di Roma nord e che il successo commerciale, dopo anni passati a segnalarsi come realtà di spicco della scena rap italiana più autentica e genuina, l’hanno raggiunto con una canzone sulle ragazze… antipatiche. Avete capito? No? Sono… loro!

