Sul canale YouTube ufficiale dei Laundry Room Studios è apparsa una clip con una sequenza non inserita nel montaggio finale di "Sonic Highways", il documentario a puntate realizzato da Dave Grohl sulle scene musicali di diverse città degli Stati Uniti: nel video il frontman della band di "Concrete and Gold" riproduce in studio un nastro con una demo di "Exhausted", brano dei Foo Fighters registrato per la prima volta nel 1993 (poi pubblicato due anni dopo come primo estratto dall'album di debutto del gruppo), diversi mesi prima della morte di Kurt Cobain, quando ancora quella che sarebbe diventata la band di "The Colour and the Shape" era più che altro il germe di un progetto solista del batterista dei Nirvana.

Rivolgendosi al suo interlocutore, Barrett Jones, Dave Grohl racconta: "Sai cosa ricordo, di questo? Hai presente quando Eddie Vedder fece quella sua specie di radio pirata? Ci suonò questa canzone. Credo sia stata la primissima volta che qualcuno abbia ascoltato una cosa che avevamo registrato. Tu e Damon [Stewart] l'avevate trasmessa nel vostro programma radiofonico, poi poco dopo - non ricordo quando, ma sicuramente prima che uscisse il disco - Eddie la suonò sulla sua radio pirata".

"Exhausted" fu sottoposta da Grohl a Cobain come potenziale brano da registrare coi Nirvana: il cantante e chitarrista dimostrò di apprezzare la canzone, ma evitò di portarla in studio perché infastidito dal fatto di voler sostituire il testo scritto da Grohl con uno suo. Il futuro leader dei Foo Fighters ne registrò comunque una prima versione con Krist Novoselic, che venne inserita nell'insieme dei demo che i due prepararono in attesa di quella che sarebbe stata l'ultima session di studio dei Nirvana, quella tenuta ai Robert Lang Studios di Seattle nel 1994.